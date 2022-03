Décès de Norah et Romy Carpentier: il y aura une enquête publique

Le bureau du coroner ordonne la tenue d'une enquête publique concernant les décès de Romy, Norah et Martin Carpentier.



C'est la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault qui en a fait la demande à la coroner en chef.

La ministre dit espérer qu'une enquête publique permettra de faire toute la lumière sur cette affaire.

Martin Carpentier et ses filles sont disparus après un accident de voiture sur l'autoroute 20 à Saint-Apollinaire le 8 juillet 2020.

Les corps de Romy et de Norah ont été retrouvés 3 jours plus tard, et celui de leur père le 20 juillet.

La Sûreté du Québec a été beaucoup critiquée à la suite de la disparition des fillettes concernant notamment la manière dont elle a géré les recherches.

Leur mère. Amélie Lemieux avait réclamé plus tôt cette semaine une enquête publique enlien avec cette affaire.

« Considérant les circonstances entourant les décès de Norah et de Romy Carpentier ainsi que de leur père, Martin Carpentier, la tenue d'une enquête publique permettra, je l'espère, de faire toute la lumière sur ce terrible drame. » Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-National