Décès de Norah et Romy : la coroner Sophie Régnière chargée de l'enquête

C'est à la coroner Sophie Régnière que reviendra la responsabilité d'éclaircir les circonstances entourant les décès de Norah, Romy et Martin Carpentier, survenus à St-Apollinaire, près de Lévis.

Les corps des fillets ont été découverts le 11 juillet dans un boisé alors que celui de leur père n'a été trouvé que lundi dernier, après 12 jours d'intenses recherches.

Mme Régnière aura la difficile tâche de tenter de comprendre ce qui c'est passé avant les tragiques événements de la nuit du 8 au 9 juillet et de préciser le moment et la cause des décès.

Le Bureau du coroner précise que certains éléments mentionnés mercredi lors du point de presse de la Sûreté du Québec, tels que de la date des décès, sont basés sur des analyses préliminaires et qu’ils pourraient être revus au cours de l'enquête du coroner.

Le rapport est par ailleurs généralement publié dans un délai de 11 mois suivant l'annonce des décès.