Décès du maire de Ste-Brigitte-de-Laval

Le maire de Ste-Brigitte-de-Laval, Alain Dufresne, est décédé subitement hier soir.



Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses 4 enfants et 10 petits-enfants.

La municipalité précise que les drapeaux de l'hôtel de ville et des édifices municipaux seront mis en berne. "La Ville tient à souligner son implication et son dévouement et souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", peut-on lire dans le communiqué publié ce matin.



Une cérémonie pour lui rendre hommage aura lieu ultérieurement.

M.Dufresne a été conseiller municipal entre 2013 et 2017. Il était également dans le milieu des affaires depuis plus de 35 ans, dans le domaine de l'éclairage.

Il avait été élu maire de Ste-Brigitte-de-Laval lors de la plus récente élection, en novembre dernier.