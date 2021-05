DÉCONFINEMENT: retour au vert pour la majorité des régions d'ici la fin juin

Le plan de déconfinement du Québec, qualifié de prudent et graduel, permet de rêver enfin à un retour à la vie normale.

Dès le 28 mai, cinq assouplissements seront en vigueur partout au Québec: le couvre-feu sera levé, les terrasses des restaurants pourront rouvrir, les rassemblements dans les cours privées des résidences seront permis avec un maximum de huit personnes, les déplacements entre les régions seront autorisés et les salles et les stades pourront accueillir 250 personnes par section, pour un total de 2500 personnes avec des places désignées.

Dès lundi prochain, toutes les écoles de la province, tant au primaire qu'au secondaire, seront rouvertes.

UN RETOUR PROGRESSIF VERS LE VERT

À partir du 31 mai, la majorité des régions devraient passer en zone orange. Ce sera donc le retour à l'école à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et les restaurants et les gyms pourront rouvrir leurs portes.

Québec envisage par ailleurs qu'au plus tard le 14 juin, la plupart des régions passeront au jaune, ce qui veut dire que deux bulles familiales pourront se rassembler à l'intérieur d'une maison, que les sports d'équipe extérieurs pourront reprendre et que les bars pourront rouvrir.

D'ici le 28 juin, la majorité des régions passeront au vert. Cela permettra à 10 personnes de trois résidences de pouvoir se voir dans les maisons.

«L'espoir est là, on va pouvoir recommencer à se voir, mais pour ça, il faut que les Québécois se fassent vacciner, pis vacciner ça rime avec été, mais ça rime aussi avec petit party!» -François Legault, premier ministre du Québec

Tous les sports d'équipe intérieurs pourront aussi reprendre.

Dès le 11 juin, ce sera au tour des terrasses des bars à recommencer à accueillir des clients.

Les personnes qui auront reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 pourront se visiter dans les maisons sans masque et sans distanciation, à partir du 25 juin. Le gouvernement annonce également la réouverture des camps de jour et camps de vacances et la reprise des festivals avec un maximum de 2500 personnes, à compter de cette date.

Par ailleurs, l'objectif de 75% de la population vaccinée est devancé du 24 juin au 15 juin.

Et si 75% des 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses à la fin du mois d'août, Québec prévoit qu'il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans la plupart des lieux publics. Tous les étudiants des cégeps et universités pourront revenir en présentiel pour la prochaine rentrée scolaire à l'automne.



(Avec la collaboration de Caroline Dumont, journaliste Noovo Info)