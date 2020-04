Des employés bientôt de retour au travail au Manoir Liverpool

22 nouveaux cas s'ajoutent sur les deux rives pour un total de 993 personnes contaminées. De ce nombre, on signale 647 (+17) cas dans la Capitale-Nationale et 346 (+5) en Chaudière-Appalaches.

Le nombre de personnes décédées augmente de 2 à Québec, pour un total de 41 pertes dans la région métropolitaine.

La situation s'améliore dans les centres pour personnes âgées.

Au Manoir de l'arbre argenté, aucun nouveau cas n'a été déclaré depuis plus de sept jours. Le CISSS de Chaudière-Appalaches considère maintenant la situation sous contrôle.

De son côté, le Manoir Liverpool pourra compter sur le retour d'une dizaine d'employés dans les prochains jours. Une situation réjouissante alors qu'aucun cas ne s'ajoute aujourd'hui.

La situation s’améliore grandement. Plus d’une dizaine d’employés de la résidence seront de retour de travail. Les équipements de protection sont disponibles en quantité suffisante et sont utilisés adéquatement. Les mesures d’hygiène et de salubrité sont régulières et rigoureuses afin d’offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l’ensemble des résidents tout en assurant la protection des travailleurs.

- CISSS de Chaudière-Appalaches