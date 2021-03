Des fraudes par carte de débit déplorées à Québec

Avec la pandémie, les cas de fraudes se multiplient et la police de Québec invite la population à se méfier de celles par carte de débit.

Depuis le 2 mars dernier, près d'une dizaine de personnes âgées de 68 à 82 ans de son territoire se seraient fait dérober de 1000 à 8000$ et le SPVQ croit qu'il pourrait y avoir davantage de cas.

Le fraudeur entre en contact avec sa victime par téléphone en se faisant passer pour un employé d'une institution financière.

Il fait alors valoir que des transactions frauduleuses ont été effectuées avec sa carte de guichet et que quelqu'un viendra chez elle pour récupérer la carte et le NIP correspondant, après quoi une nouvelle carte sera envoyée. Par la suite, ce sont plutôt des retraits non autorisés qui sont effectués.

Le SPVQ rappelle de ne pas céder à la pression, de prendre le temps de bien vérifier l'identité de l'interlocuteur et de demandez un numéro de téléphone où rappeler.

Il ajoute que les institutions publiques et financières ne se rendent jamais à domicile pour récupérer des cartes, des NIP ou de l'argent.