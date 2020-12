Des hôtels s'adressent à la cour pour faire annuler leurs taxes

Des hôteliers se tournent vers les tribunaux pour faire annuler leur compte de taxes municipales de 2020.

Le Journal de Québec signale que Le Concorde vient de s'ajouter à une demi-douzaine d'établissements qui ont déjà déposé une requête à la Cour supérieure.

Ils demandent tous à ce que la valeur de leur immeuble soit réduite à 1 dollar pour la durée de la crise sanitaire.

Le taux d'occupation dans les hôtels a fondu sous les 10% depuis le début de la pandémie en mars. Les mois de janvier et février ont permis de gonfler la moyenne de l'année à 20%. Il leur faut un taux d'environ 40 à 45% pour être rentable.

Le maire Régis Labeaume est affirmatif : les hôteliers ne gagneront pas. Il précise que ce sont les citoyens proriétaires de résidences qui en subiraient les conséquences et qu'une telle attitude est très mauvaise pour leur image.

"Comment voulez-vous que j'agisse, moi, comme maire de Québec, quand d'un côté on me demande de l'aide et qu'en même temps, on me poursuit pour éliminer mes revenus. 70% des revenus de la Ville de Québec viennent de la taxation. C'est paradoxal ! " - Régis Labeaume, maire de Québec.