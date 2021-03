Dès le 8 mars: cinq régions passeront en zone orange

Ce soir, on a annoncé que certaines régions allaient passer au palier orange dès lundi prochain. Si on veut que ça marche, c’est important de suivre les consignes. C’est important de ne pas se rassembler et de garder ses distances.



Voici un résumé des consignes diffusées 👉 pic.twitter.com/jZJPDAKmoe