Des milliers d'emplois à pourvoir à Lévis

Des milliers d'emplois seront à combler à Lévis dans les prochaines années.

Depuis un an, 10 000 emplois temporaires ont été perdus sur le territoire de la Ville, principalement dans les secteurs du commerce, des services et du tourisme, plus touchés par les mesures de confinement.

Pour la Ville de Lévis, il est évident que les entreprises réembaucheront en fonction de la reprise de leurs activités.

Le maire Gilles Lehouillier lance toutefois un appel à la mobilisation pour combler les besoins des prochaines années dans les secteurs tels que les hautes technologies, la construction navale, l'intelligence artificielle et l'agroalimentaire.

"Il n'a personne actuellement qui peut dire que la COVID a ruiné l'emploi à Lévis. C'est que on sent que les emplois temporaires vont être récupérés assez rapidement, donc c'est pas un enjeu pour nous pour le moment. L'enjeu, c'est plus de créer nos emplois à valeur ajoutée." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

La Ville de Lévis compte par ailleurs miser sur les nouveaux arrivants, qui pourraient représenter plus de 3,5% de sa population en 2021, pour combler plusieurs des postes disponibles.