Des vaccins de Montréal détournés vers Québec

34 000 doses de vaccins anti-Covid-19 seront détournées de Montréal pour être redistribuées dans les régions où les infections prolifèrent depuis une semaine.

Le Soleil précise que l'Outaouais (26%), l'Estrie (21%), ainsi que Québec et Lévis (14%) se partageront près des deux tiers des prochaines cargaisons.

C'est la Santé publique qui décide où sont redirigés les vaccins en fonction de la situation épidémiologique, l'évolution des variants et la proportion de la population pour chaque région.

La décision n'a aucun effet sur les rendez-vous déjà pris à Montréal.

15% des Québécois ont reçu leur première dose de vaccin, proportion qui dépasse 20% pour la métropole.

Plus de 107 000 doses ont été administrées dans la Capitale-Nationale et 56 000 en Chaudière-Appalaches.

Les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous via le www.quebec.ca/vaccinCOVID.