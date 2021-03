Deux autopatrouilles volées coup sur coup!

Des policiers de Lévis se sont retrouvés à pied à la suite du vol de leur véhicule au cours d'une intervention, ce midi.

L'autopatrouille est disparue aux environs de 12H30, alors qu'ils répondaient à un appel pour un individu en crise, dans le secteur du parc des Chutes-de-la-Chaudière.

La Sûreté du Québec a alors été avisée que le suspect avait pris la fuite par l'autoroute 73, en direction de la Beauce.

Il a finalement été retracé et arrêté un peu plus d'une heure plus tard dans le secteur de St-Simon-les-Mines, près de St-Georges, une cavale d'une centaine de kilomètres.

L'individu, âgé de la trentaine, a non seulement résisté à son arrestation, mais il a aussi réussi à décamper à bord d'un véhicule de la SQ avant d'être intercepté pour de bon quelques minutes plus tard, près de l’intersection de la rue Principale et de la route Petite-Pierrette.

Deux policiers ont été blessé durant l'intervention.

Les autorités n'ont pas expliqué comment l'homme a réussi à prendre le volant de deux autopatrouilles. Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs étudie le dossier.

Avec la collaboration de Philip Rodrigue-Comeau