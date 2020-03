Deux élus municipaux en isolement à Québec

Deux membres du conseil municipal de Québec sont en isolement volontaire relativement au coronavirus.

Vincent Duschesne et Marie-Josée Savard d'Équipe Labeaume ont décidé de rester à la maison puisqu'ils sont revenus de voyage dans les derniers jours. Les conseillers Yvon Bussières et Michèle Morin Doyle ne seront pas présents non plus ce soir au conseil parce qu'ils combattent une grippe.

La séance qui se déroulera à huis clos sera écourtée en accord avec l'opposition.

Chez les fonctionnaires, on signale une douzaine de cas qui nécessitent un isolement pour les 14 prochains jours, dont 2 concernent des cadres. Rappelons que plus de 5 000 personnes ont un poste à temps plein au sein de l'appareil municipal.

La ville a aussi annoncé que toutes les consultations publiques et les conseils de quartiers sont reportés pour les deux prochaines semaines. Les mesures n'ont pas de conséquences sur l'échéancier du projet de tramway jusqu'à présent. Les conseils de ville et d'arrondissement sont maintenus, mais ils se dérouleront à huis clos.

Le maire Régis Labeaume souligne que le bureau de projet a répondu à près de 90% des 147 questions soumises par le gouvernement québécois au début de l'année.