Deux nouvelles journées de vaccination AstraZeneca

De nouvelles disponibilités s'ajoutent pour la vaccination AstraZeneca, à la clinique désignée de L'Ancienne-Lorette.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale invite la population de 55 ans et plus à se rendre à la Salle des Chevaliers-de-Colomb, dimanche et lundi.

L'organisme précise qu'aucun rendez-vous ni coupon n'est nécessaire et que la clinique sera ouverte entre 7h et 15h lors de ces deux journées. De l'attente est toutefois à prévoir.

Un total de 600 vaccins Astrazeneca seront offerts.