Disparition d'un homme de 28 ans à Québec

Un homme de 28 ans est introuvable depuis 3 jours à Québec.

Les proches de Nikolas Martin ont des raisons de craindre pour sa sécurité ce qui les incite à faire appel à la population pour tenter de le localiser.

Le jeune homme mesure 5 pieds 8 et pèse 141 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été aperçu, Nikolas Martin portait une veste noire, un gilet blanc, des pantalons noirs et des souliers gris.

Toute information à son sujet peut être transmise au 418-641-AGIR (2447) ou en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate.