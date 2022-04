Distribution de faux permis de conduire à des ados de Lévis

Une histoire de faux permis de conduire sur le territoire de Lévis a mené à l'arrestation de deux suspects de la région de Montréal, mercredi.

En novembre dernier, plusieurs parents ont intercepté des lettres destinées à leurs enfants et dans lesquelles se trouvaient de faux permis de conduire.

L'enquête a permis de révéler l'existance de plusieurs centaines de documents du genre, provenant tous du même expéditeur.

Les jeunes communiquaient avec le suspect via Snapchat, et lui envoyaient leurs informations personnelles ainsi qu'un montant d'argent pour l'achat de faux documents.

Une résidence de Lavaltrie, une autre de Lanoraie et 2 véhicules ont été perquisitionnés.

Lors de ces opérations, les policiers ont pu mettre la main sur du matériel informatique, des faux permis de conduire, des téléphones cellulaires et de l’argent comptant.

Selon la police de Lévis, la fraude aurait rapporté plus de 50 000$ aux suspects, un homme de 21 ans et une femme d'âge mineur de Lavaltrie. Ils ont été appréhendés et seront accusés de trafic et production de faux documents.

Leur retour en cour est prévu le 26 juillet prochain.