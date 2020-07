Dossier Normandeau : des audiences plus longues que prévues.

Au palais de justice de Québec, les audiences entourant la requête en arrêt des procédures en vue du procès de Nathalie Normandeau se poursuivront au moins jusqu'à demain.

C'est au tour de la poursuite de se faire entendre cet après-midi et le directeur des poursuites criminelles et pénales a déjà fait savoir qu'il aurait besoin d'au moins une journée et demie.

Mme Normandeau, Marc-Yvan Côté et quatre co-accusés sont dans l'attente de leurs procès pour fraude, corruption et abus de confiance.

Ils demandent toutefois l'application de l'arrêt Jordan pour délais déraisonnables.

L'avocat de Mme Normandeau, Me Maxime Roy, rappelle que sa cliente souhaitait subir un procès.

Marc-Yvan Côté évoque également des fuites médiatiques pour jusitifer l'annulation des procédures contre lui. L'enquête du BEI dans ce dossier pourrait prendre encore au moins un an.