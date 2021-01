Élection 2021: le maire Labeaume reporte à nouveau sa décision

Le maire reporte à nouveau sa décision quant à son avenir politique.

Régis Labeaume disait vouloir prendre la période des Fêtes pour compléter sa réflexion, mais il estime maintenant que ce n'est pas le moment de faire de la politique.

Il précise vouloir annoncer sa décision une fois complété le dossier du tramway.

"Je pense que c'est pas le moment actuellement d'annoncer une décision, quelle qu'elle soit. On va s'organiser pour régler le dossier du tramway, là on est en pleine pandémie, c'est pas le temps de faire trop de politique actuellement, je le pense sincèrement. Je pense que les gens ont les idées ailleurs et en même temps, moi je me sens très en contrôle, notre organisation politique est en marche, on a un calendrier qui est respecté alors nous autres on s'en va vers la campagne électorale de novembre prochain. Alors au moment opportun, on annoncera ce qu'on a à annoncer." - Régis Labeaume, maire de Québec.