Élection 2021: vote par correspondance accessible aux 70 ans et plus

Les électeurs de 70 ans et plus et ceux dont le domicile est à l'extérieur de la Ville de Québec pourront voter par correspondance lors de l'élection municpale du 7 novembre prochain.

La Ville fait valoir que cette façon de faire permettra de rendre l'opération plus accessible et plus sécuritaire pour les personnes vulnérables, en période de pandémie.

Pour en faire la demande, les électeurs admissibles devront remplir le formulaire disponible sur le site de la ville de Québec à partir du 1er juillet.

D'autres mesures sont prévues pour diminuer la distance entre le bureau de vote et la résidence de l'électeur et pour limiter l'achalandage lors du vote.

Un budget supplémentaire de 522 200$ est prévu pour permettre le vote par correspondance.