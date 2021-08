Élections : le maire de Lévis fait connaître ses priorités

Le financement du tunnel Québec-Lévis est en tête des demandes du maire de Lévis aux partis fédéraux pour la prochaine élection.

Gilles Lehouillier réclame de leur part des engagements clairs à financer 40% du projet.

"L’appui au tunnel Québec - Lévis fait l’objet d’un large consensus auprès du milieu des affaires et des populations de Québec et de Lévis comme l’ont démontré deux récents sondages Léger réalisés respectivement en juin et en août 2021. Plus que jamais, la Ville de Lévis souhaite un engagement ferme et sans équivoque de la part des partis politiques fédéraux pour le financement du tunnel à la hauteur de 40%​." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.