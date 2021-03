En attendant le tramway: travaux majeurs dans St-Roch

Le projet de tramway est bel et bien enclenché. Les travaux préparatoires débuteront en mai prochain, dans St-Roch.

La rue Dorchester sera réaménagée pour en faire un lien à double sens et les infrastructures d'aqueduc et d'égoût seront remplacées. Il est aussi prévu de procéder à la réfection des lampadaires et signaux lumineux et de planter une centaine de nouveaux arbres.

Plusieurs mesures d'atténuation sont toutefois prévues, la ville souhaitant reprendre la procédure mise en place lors des travaux sur la rue Cartier.

Un bureau d'information sera donc en place dès avril prochain, des murs enjolivés seront érigés autour des chantiers, alors que de l'animation et des espaces publics, incluant huit places éphémères, viseront à alléger le quotidien des résidents du secteur ainsi qu'à favoriser l'attrait du secteur et l'achat local.

La Ville se dit par ailleurs grandement préoccupée par les impacts du chantier sur les commerçants. C'est pourquoi elle promet de les rencontrer individuellement pour mieux arrimer leurs besoins aux travaux à effectuer.

Ce sont 139 commerces qui auront droit à une compensation maximale de 30 000$ pendant la période des travaux et le seuil de perte de bénéfice pour y être admissible sera abaissé de 5 à 5 %. Les propriétaires pourront par ailleurs utiliser les états financiers qu'ils ont fait parvenir aux agences du revenus lors de la demande du deuxième versement.