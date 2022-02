En état d'ébriété, il perd le contrôle et percute une résidence

Un homme de 23 ans pourrait comparaître aujourd'hui à la suite d'un accident avec blessé survenu la nuit dernière, dans le secteur Duberger.

Les policiers se sont rendus vers 0h30 à l'intersection Antonio-Patry et Père-Lelièvre, où un véhicule a dérapé pour ensuite percuter une résidence ainsi que deux véhiucles, avant de terminer sa course à l'envers.

Le conducteur a alors été arrêté et l'alcootest a permis d'établir qu'il avait un taux d'alcoolémie de plus du double de la limite permise. De plus, l'enquête a révélé qu'il avait une conduite dangereuse dans les minutes précédant l'accident.

Sa passagère, une femme de 26 ans, a été blessée légèrement.