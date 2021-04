ENTREVUE: 73 000 profs en grève ce matin au Québec

La routine matinale de milliers de familles a été bouleversée par la grève des enseignants un peu partout au Québec.

Quelque 73 000 profs du primaire et du secondaire, affiliés à la CSQ, ont décidé de repousser le début des classes à 9h30 en guise de moyen de pression. Ils revendiquent de meilleurs salaires et des allègements de leurs tâches. Les enseignants sont sans contrat de travail depuis plus de 12 mois.

À Lévis, des dizaines de syndiqués se sont fait remarquer en manifestant sur le viaduc qui surplombe l'autoroute 73, près du Parc des Chutes-de-la-Chaudière. La même scène était observable du côté de Québec sur le viaduc qui traverse l'autoroute Henri-IV dans le secteur de Quatre-Bourgeois.

Manifestation des enseignants hauteur du Parc des Chutes-de-la-Chaudière pic.twitter.com/io965KEeRi — Caroline Dumont (@cdumont80) April 14, 2021

Oui on perturbe ce matin, mais une rentrée scolaire où il y a pénurie de personnel ça perturbe encore plus ! Et tout ça, c'est à cause des conditions de travail qui ne sont pas au rendez-vous. - Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain.

À Saguenay, des enseignants ont notamment manifesté devant l'école Notre-Dame-du--Rosaire du secteur Jonquière.

Noovo Info