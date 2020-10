Fin d'un important chapitre pour Nathalie Normandeau

Les procédures contre Nathalie Normandeau et ses 5 co-accusés sont bel et bien terminées : le directeur des poursuites criminelles et pénales confirme qu'il n'ira pas en appel dans ce dossier.

L'arrêt des procédures avait été prononcé le mois dernier en raison des délais déraisonnables. En rendant un jugement de 80 pages, le magistrat avait précisé que tous devaient être considérés comme totalement innocents.

La décision survient plus de 4 ans et demi après les arrestations de l'ancienne vice-première ministre, ainsi que de Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, Mario Martel, France Michaud et François Roussy pour fraude et corruption.

Mme Normandeau évalue toujours la possibilité de demander réparation, selon ce qu'elle a fait savoir dans une brève communication.