Fini l'alcool après 20h dans les parcs de Québec

DE LA PIZZA DANS LES POCHES

La police de Québec a pu constater la créativité de certains citoyens souhaitant contourner les règles et continuer de consommer de l'alcool dans les parcs.

Le directeur du SPVQ, André Turcotte, évoque que des gens ont sorti de la nourriture de leurs poches au moment d'être interceptés par les patrouilleurs.

"On avait des gens qui avaient des croûtes de pizza dans leurs poches, sortaient ça lors de l'intervention des policers. On en avait d'autres qui gardaient deux-trois hotdogs dans le fond d'une poêle en disant c'est notre repas. Et à partir d'une certaine heure, nos policiers constataient un changement de clientèle et les gens arrivaient non pas pour prendre un repas accompagné d'une boisson, mais plus pour consommer de la boisson." - André Turcotte, directeur du Service de police de la Ville de Québec.