François Legault veut ramener les Nordiques à Québec

François Legault ravive l’espoir des amateurs de hockey de ramener les Nordiques à Québec.

Le premier ministre québécois affirme qu’il évalue ce qu’il est possible de faire pour que Québec ait son équipe de hockey professionnelle. François Legault a même annoncé qu’une rencontre entre le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, et lui était prévue en 2022 pour promouvoir la candidature de Québec.

François Legault estime que le fait que Québec ait déjà son amphithéâtre est un atout pour la ville.

La députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, doute que François Legault réussisse là où plusieurs ont échoué avant lui. Elle affirme aussi que de remettre les Nordiques sur la table est une stratégie pour éviter de parler du troisième lien.

Retour des Nordiques : personne n’est contre le sirop d’érable, François. Mais sans vouloir t’insulter, t’es pas le premier à t’essayer… T’es pas non plus le premier politicien à essayer grossièrement de changer de sujet quand il sent la soupe chaude!! #3elien 😅 #diversion