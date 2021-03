Grosse saisie de cannabis à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec a procédé hier à une importante perquisition en matière de stupéfiants, ainsi qu'à l'arrestation d'un individu de 40 ans.

Lors de l'opération effectuée dans le secteur Charlesbourg, les enquêteurs ont pu mettre la main sur une soixantaine de plants de cannabis, mais aussi sur plus de 500 grammes de cannabis frais, plus de 10 grammes sous forme de joints et plus de 80 grammes de cannabis séché.



Interrogé puis libéré par sommation, le suspect devra faire face à des accusations de production et possession de cannabis.