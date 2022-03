Hamad et Maltais s'unissent en faveur du Mont-Ste-Anne

Les anciens ministres Agnès Maltais et Sam Hamad unissent leurs voix en faveur de la sauvegarde du Mont-Ste-Anne.

Dans une lettre ouverte, ils réclament notamment au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour changer l'opérateur de la station de ski.

Les deux anciens adversaires politiques font valoir que Resorts of the Canadian Rockies a sous-investi dans le Mont-Sainte-Anne au cours des dernières années, ce qui a mené à de nombreuses pannes et bris d'équipement.

Ils évoquent par exemble l'incident ayant fait une vingtaine de blessés, en 2020.

"Malheureusement, cette montagne de calibre international est victime d’un sérieux déclin, évident et préoccupant pour les usagers, dont l’impact est significatif pour l’économie de la région et du Québec tout entier."

Le développement de toute la région de la Capitale-Nationale est en jeu, selon eux.