Hôteliers au bout du rouleau : la Ville de Québec prête à aider

La Ville de Québec dit être en mesure d'apporter du soutien aux propriétaires d'hôtels, durement éprouvés par la pandémie.

Des dizaines d'entre eux ont manifesté hier devant l'Assemblée nationale pour réclamer une aide supplémentaire du gouvernement. Ils affirment notamment que le calcul des taxes est ce qui leur fait le plus mal.

Le maire Labeaume rappelle de son côté qu'environ 10M$ de prêts sont encore disponibles pour les hôteliers, dont jusqu'à 80% peut servir au paiement des frais fixes.

"Un hôtelier peut faire un prêt d'à peu près 19-20 000$ et avoir une grâce sur 15 000$ pour payer ses taxes et ses coûts fixes. Encore là, on a eu très peu de demandes ! Nous là, on est équipés pour aider tout le monde, pour les soutenir, mais y'a pas beaucoup de demandes jusqu'à date." - Régis Labeaume, maire de Québec.