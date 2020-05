IKEA rouvre aujourd'hui à Québec

Deux semaines après le feu vert des autorités, le IKEA de Québec rouvre ses portes aujourd'hui.

Le géant suédois a profité des deux dernières semaines pour adapter son expérience de magasinage dans l'objectif de protéger les clients et son personnel.

Les succursales de Montréal et Boucherville restent toutefois fermés jusqu'à nouvel ordre. Les commerces qui ont une porte indépendante pourront recommencer à recevoir des clients à compter du 25 mai dans la communauté métropolitaine de Montréal. On ne sait pas quels sont les plans d'IKEA qui a recommencé à recevoir des clients également à Winnipeg, Edmonton et Calgary.

Comme la santé et la sécurité sont notre priorité, nous avons mis en place des mesures préventives améliorées en matière de santé et de sécurité pour l’ensemble de l’expérience de magasinage et les opérations afin de nous assurer que nos collaborateurs et nos clients se sentent en sécurité au travail et en magasin.

Les clients ne seront pas obligés de porter un masque pour entrer, mais IKEA leur demande de planifier leurs achats et de vérifier les quantités disponibles avant de se déplacer.

Le restaurant et l'aire de jeux pour enfants resteront fermés.

Simons ouvre enfin ses portes

La Maison Simons a imité l'entreprise suédoise aujourd'hui, alors que ses magasins de Québec, Sherbrooke et Gatineau ouvraient leurs portes à nouveau.

Malgré l'arrêt des activités en magasin, le détaillant vendait toujours ses produits en ligne depuis le début de la crise. L'entreprise de Peter Simons aura attendu deux semaines de plus avant d'ouvrir ses magasins du Québec à la population.

Les magasins de l'Alberta devraient ouvrir le 25 mai et celui de Vancouver le 1er juin. Les paiements devront dorénavant se faire par cartes et le nombre de clients sera limité par magasin.

Les clients devront laver leurs mains en entrant et en sortant du magasin et limiter leur manipulation des vêtements. Les salles d'essayage seront accessibles et désinfectées après le passage de chaque client. Les vêtements essayés seront mis en isolement après l'essayage.

En collaboration avec Gabriel Marois