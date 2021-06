Il n'y a plus de logements sociaux disponibles à Québec

La Ville de Québec manque de logements sociaux. La liste de disponibilité est complètement épuisée alors qu'au moins 2 000 familles sont admissibles à un logement subventionné sur le territoire.

Le marché de l'habitation se porte bien à Québec, mais la situation demeure critique pour les familles à plus faibles revenus qui se cherchent un toit.

Le maire Régis Labeaume annonce que la ville est sur le point de frapper un mur alors que le nombre d'habitations disponibles consacrées aux projets de logements sociaux et abordables d'ici la fin de l'année est «à zéro».

Les 511 unités du programme AccèsLogis ont été réservées dès les premiers jours de l'année. C'est pourquoi il relance le gouvernement sur la nécessité d'augmenter le budget destiné aux logements sociaux.

Le maire Labeaume note qu'il faut compter en moyenne deux ans entre l'attribution de l'unité et sa construction. Le statu quo va créer un vide difficile à rattraper si rien ne change.

On vous avait dit dans quelques mois on va frapper le mur. On est en train de la frapper. On n'en a plus de disponible. Même si le marché va bien en général à Québec, une partie de la population a besoin de logements sociaux.

- Régis Labeaume, maire de Québec