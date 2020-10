Il y aura une saison de ski cet hiver

Le gouvernement Legault donne le feu vert à une saison de ski cet hiver, malgré la pandémie de COVID-19.

Les skieurs devront toutefois se soumettre à une série de mesures, en fonction du niveau d'alerte de leur région.

Ils devront par exemple se couvrir le nez et la bouche en tout temps, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Il sera possible de prendre le télésiège, mais uniquement avec d'autres personnes résidant à la même adresse.

En zone rouge, il n'y aura pas de location d'équipements ni de cafétéria, mais les skieurs pourront se réchauffer dans les chalets. Les écoles de ski seront aussi fermées.

«Je trouve ça aberrant parce que les commerces de détail sont toujours ouverts, pourquoi on fermerait une boutique? Restaurant, je comprends le principe, on peut faire du "take out" on a un plan B. Centres de location, des locations de vélos il y en a eu cet été il y a des modes de fonctionnement, pourquoi donc on ne peut pas louer des skis? Ça ne marche pas là.» -Le président de Ski St-Bruno, Michel Couture.