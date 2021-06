IMAGES: un nuage en entonnoir fascine Chaudière-Appalaches

Les régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont finalement été relativement épargnées hier, après avoir reçu une alerte de tornade, en fin d'après-midi.

Un nuage en entonnoir a bel et bien été aperçu par des résidents de St-Lambert, St-Narcisse et St-Isidore, mais celui-ci n'a pas touché terre. Un citoyen a tout de même pu capter des images saisissantes de l'événement.

Les dommages rapportés sont principalement d'ordre matériel.

Environnement Canada procédera d'ailleurs à l'analyse des différents signalements de bris afin d'en faire un bilan dans les prochaines heures.

Au total dans la province, on rapporte six tornades chaque année. On en compterait toutefois déjà quatre depuis le début de la saison.