Important incendie dans un immeuble de Limoilou

Une dizaine de personnes ont été évacuées cet après-midi en raison d'un incendie majeur dans un immeuble de la 4e Avenue, dans Limoilou.

Une troisième alarme a été nécessaire, suite à l'appel fait aux pompiers vers 15h15 pour un feu au deuxième étage du bâtiment de plusieurs logements.

Le plus gros des flammes ont pu être rabattues une trentaine de minutes plus tard et la situation a été mise sous contrôle aux environs de 16h30.

Une cinquantaine de pompiers sont intervenus. Le Commissariat aux incendies enquête sur la cause du sinistre.