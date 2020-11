Incendie dans le Petit Champlain: une femme perd la vie

Un incendie dans un immeuble du Petit Champlain a fait une victime, ce matin.

Le Bureau du coroner a confirmé l'identité de Marie-France Huez, 76 ans.

Malgré des manoeuvres de réanimation, la dame a rendu l'âme à l'hôpital, quelques heures après avoir fait une chute de quatre étages.

Le feu a débuté aux environs de 7h, au 70 du boulevard Champlain, tout près du traversier.

Moins de 5 minutes plus tard, les pompiers étaient sur place, prêts à déployer leur échelle pour secourir la femme, coincée dans son logement.

L'accès aux services de traversier, interrompu pendant quelques heures, est maintenant rétabli.

# INTERVENTION | Assistance terminée au @SPCIQ pour l’intervention nécessaire à la suite de l’incendie au 72 Boulevard Champlain | La circulation est revenue à la normale et le traversier est maintenant accessible aux automobilistes. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 3, 2020

Au total, 50 pompiers sont intervenus, notamment en raison des risques de propagation aux immeubles voisins.

Une enquête du SPVQ et du Commissariat aux incendies est toujours en cours pour déterminer les causes et circonstances du décès et de l’incendie.

Avec la collaboration de Simon Bourassa et de Caroline Dumont, journalistes Bell Média.