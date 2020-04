Interdiction des feux à ciel ouvert dans la région

Les secteurs de Portneuf et de Chaudière-Appalaches s'ajoutent à la liste des territoires visés par une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité.

La consigne est en vigueur depuis le 16 avril pour Montréal et Laval. La Mauricie, l'Outaouais et le Centre-du-Québec sont aussi concernés.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs veut s'assurer de pouvoir maintenir sa capacité d'intervention en cas d'incendie à la SOPFEU et chez les pompiers en cette période de pandémie, et ce, en limitant les risques de propagation de la COVID-19 lorsque les pompiers sont sur le terrain.

Aucun feu de forêt n'est présentement en activité au Québec, alors que 15 incendies ont ravagé 4,5 hectares depuis le début de la saison. 28 feux ont été déclarés en moyenne lors des 10 dernières années, ayant touché une superficie de 15,1 hectares.

Rappelons que quiconque contreviendrait à cette interdiction est passible d'une amende.

