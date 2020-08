Jean-François Gosselin réclame la fin des conseils en vidéoconférence

Le chef de Québec 21 réclame la fin des conseils municipaux en vidéoconférence.

Jean-François Gosselin dit ne pas comprendre que l'administration Labeaume n'ait toujours pas proposé de solution aux citoyens, deux mois après les nouvelles directives de la santé publique.

"L'administration Labeaume a eu amplement le temps d'analyser la situation et d'arriver avec des solutions et de réouvrir les conseils municipaux aux citoyens, au public." - Jean-François Gosselin, chef de Québec 21.

M.Gosselin fait valoir qu'en quelques jours, le BAPE a lui-même été en mesure de s'adapter pour être en mesure d'accueillir la population lors de ses audiences sur le projet de tramway.

Il reproche au maire Labeaume de ne pas vouloir débattre avec l'opposition et les citoyens de Québec et souhaite par ailleurs que les questions puissent continuer d'être posées par écrit et en personne.

À Lévis, l'administration Lehouillier recevra près d'une vingtaine de citoyens lors de la séance du conseil de ce soir.