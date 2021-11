L'adjudant André Gagnon condamné à 6 mois de prison

L'adjudant André Gagnon est condamné à 6 mois de prison pour agression sexuelle sur l'ex-caporale Stéphanie Raymond.

Il aura fallu 10 ans à cette dernière pour obtenir justice.

Gagnon avait d'abord été acquitté par la cour martiale avant que la cause soit transportée devant la Cour suprême qui a ordonné un nouveau procès.

Malgré une peine moins élevée que réclamée, Mme Raymond se dit satisfaite.

"Je suis contente du six mois, même si c'est la moitié moins du minimum que la procureure demandait. Moi je m'attendais vraiment à qu'il ait aucune prison ferme. Le temps qui s'est écoulé, le 10 ans, c'était plus certain qu'il n'ait rien, autrement dit aucune prison ferme." - Stéphanie Raymond, ex-caporale.