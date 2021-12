L'efficacité du vaccin de Medicago contre la COVID-19 atteint 71%

Le vaccin contre la COVID-19 développé par la pharmaceutique Medicago est efficace à 71%.

L'entreprise basée à Québec précise un taux d'efficaté de plus de 75 % dans le cas du variant Delta, selon les résultats de la 3e phase des essais cliniques publiés ce matin.

Pour arriver à ce résultat, deux doses de ce vaccin fabriqué à base de plantes sont nécessaires.

Les effets secondaires seraient par ailleurs limités et les symptômes de courte durée, d'après l'étude effectuée sur plus de 24 000 personnes âgées de 18 ans et plus provenant de six pays.

"C’est un moment incroyable pour Medicago et pour les nouvelles plateformes de vaccins. Les résultats de nos essais cliniques montrent l’efficacité de la technologie de production de vaccins sur plantes. S’il est approuvé, nous contribuerons à la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19 avec le premier vaccin au monde produit sur plantes et à usage humain." - Takashi Nagao, président et chef de la direction de Medicago.

Médicago soumettra sous peu sa demande d'approbation à Santé Canada.