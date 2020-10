"L'heure est grave dans nos deux régions" - Geneviève Guilbault.

Les résidents de Québec et Chaudière-Appalaches devront redoubler d'ardeur pour respecter les règles sanitaires liées à la COVID-19.

C'est accompagnée des maires Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, que la vice-première ministre Geneviève Guilbault a tenu son point de presse, cet après-midi, employant un ton ferme.

Mme Guilbault dit craindre notamment pour la rupture de services dans les hôpitaux.

Le maire Labeaume a d'ailleurs témoigné de sa situation personnelle pour démontrer l'importance de la situation.

"Je me mets à la place de quelqu'un qui sait qui a un cancer et qui entend sa vice-première ministre lui dire que si ça continue, il n'y aura peut-être pas de place pour lui... ça se complique... ça, c'est angoissant. Je m'imagine mal, moi, penser que quand mon tour était venu, qu'on me dise qu'on sait pas quand on serait opéré. Ce que dit Geneviève, c'est exactement ça, on est au point de bascule." - Régis Labeaume, maire de Québec.