L'Igloofest débarque à Québec

Les amateurs de musique électronique auront leur rendez-vous hivernal à Québec.

L'Igloofest débarquera à la Place Jean-Béliveau les 16, 18 et 19 mars prochain.

Kaytranada, Zeds Dead et Above & Beyond seront les têtes d'affiche de ce premier festival hivernal dans la Capitalke-Nationale.

Les amateurs de musique électronique devaient se rendre à Montréal pour participer à cet événement qui en sera cette année à sa quinzième édition.

Les billets de l'édition Québec de l'Igloofest sont déjà en vente sur le site Internet de l'événement.

Un laissez-passer pour les trois jours de programmation est disponible au coût de 84$.