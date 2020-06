L'Isle-aux-coudres aura une nouvelle caserne de pompiers

Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 2,1 millions de dollars à la municipalité pour cette nouvelle infrastructure.

La députée caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, explique que la caserne actuelle était devenue trop petite et désuète, l'eau potable n'étant même pas connectée au bâtiment.

Les nouveaux quartiers de pompiers auront une superficie de plus de 500 mètres carrés, incluant quatre portes de garage. La municipalité de l'Isle-aux-coudres prévoit y faire des aménagements pour une salle de formation, des bureaux administratifs et l'entreposage du matériel.

[...] le Programme Réfection et construction des infrastructures municipales permet entre autres d'appuyer des projets qui répondent aux meilleures normes en matière de sécurité incendie. Et j'en suis bien fière, d'autant plus que ces investissements seront bénéfiques pour la relance économique. "

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation