L'organisation du Festival d'été de Québec change de nom

L'équipe derrière le Festival d'été de Québec change de nom.

La nouvelle organisation, qui comprend également Toboggan, St-Rock XP, l'Impérial Bell et une nouvelle salle de spectacle, s'appelle désormais BLEUFEU afin de mieux représenter l'importante progression de son développement dans les dernières années.

"Les derniers mois, marqués par le ralentissement imposé à l’industrie, ont fourni à l’équipe l’occasion d’approfondir et d’accélérer une réflexion sur son avenir. L’organisation gagnerait à regrouper ses actifs et à partager une seule vision, une mission, des valeurs communes et un plan stratégique", peut-on lire dans le communiqué.

L'expression "avoir le feu sacré" et la couleur bleu, symbole de fierté, on inspiré la nouvelle appellation.