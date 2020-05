L'Université Laval se prépare à une rentrée automnale bien différente

La crise de la COVID-19 et les mesures de distanciation obligent l'Université Laval à repenser la rentrée automnale. L'établissement se prépare afin d'être prêt pour l'année scolaire 2020-2021, peu importe l'évolution de la situation.

La majorité des cours seront offerts via un enseignement en ligne et à distance. Laval se prépare à bonifier son offre de cours à distance, alors qu'elle est déjà l’université qui propose la plus large offre de formation en ligne au Canada.

La présence physique des étudiants sera réduite au minimum cet automne. Quelques exceptions seront considérées, comme les activités de formation pratique en santé, les ateliers d'enseignement, les activités terrain et les laboratoires.

À l’automne 2020, les décisions relatives au choix des modalités d’enseignement et d’apprentissage seront dictées par la protection de votre santé et de votre sécurité, par le respect des exigences de distanciation physique fixées par la Direction de la santé publique, de même que par des principes de qualité de la formation, d’expérience étudiante et d'accessibilité.

- Extrait du communiqué

La direction espère que le processus de déconfinement, commencé depuis quelques jours à Québec, permette à l'établissement d'envisager un retour des universitaires sur le campus.

Une offre de formation majoritairement en ligne et à distance à la session d’automne https://t.co/yHOeOKAu4t — Université Laval (@universitelaval) May 12, 2020

Une cérémonie virtuelle pour les finissants

Afin de célébrer la fin du parcours universitaire de ses finissants, l'Université Laval préparera une collation des grades virtuelle. Le diplôme sera quant à lui envoyé par la poste.

Elle laisse tout de même la porte ouverte à une cérémonie en présence lorsque les conditions le permettront.