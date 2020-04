La Beauce demande à son tour un contrôle des passages sur son territoire

Les élus locaux sont préoccupés par des visiteurs qui commencent à arriver à l'approche de Pâques. La demande a été faite par les préfets des trois MRC de la Beauce aux députés des comtés de Beauce-Nord et Beauce-Sud, ainsi qu'à la direction de la Santé publique.

En entrevue avec Bell Média, le maire de Saint-Victor et préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc, confirme que la Sûreté du Québec doublera sa présence sur le territoire afin de limiter la libre circulation entre les régions limitrophes.

Par cette demande, nous souhaitons renforcer les grands efforts déployés par toute notre population pour se protéger de la COVID‐19. C’est dommage de fêter Pâques sans dîner de famille, mais gardons le cap et on fêtera Noël avec un maximum d'entre nous qui serons toujours en santé!

- Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor - Extrait du communiqué

À l'approche de Pâques et de la saison des sucres, il devenait de plus en plus important de protéger le territoire de la visite de touristes d'autres régions. Le préfet de la MRC Robert-Cliche considère avoir l'approbation d'une grande majorité de la population beauceronne.

Des policiers vérifient déjà de façon aléatoire ceux qui entrent en Beauce à partir de la frontière américaine.

Des barrages policiers mobiles sont déjà déployés dans les MRC de Montmagny, de L'Islet et de Bellechasse. Les automobilistes doivent prouver qu'ils habitent le secteur avec une preuve d'identité ou avoir une preuve écrite de leur employeur.