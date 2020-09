La Capitale-Nationale approche la centaine de cas en 24 heures

Le plus récent bilan de la Santé publique fait état de 95 nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale, en légère hausse par rapport aux trois derniers jours.

Du côté de Chaudière-Appalaches, 33 nouveaux cas sont rapportés, portant le total à 285 cas actifs. 15 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 5 sont aux soins intensifs.

Par ailleurs, 13 personnes sont décédées en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie.

À travers la province, 471 cas et un décès se sont ajoutés dans les dernières 24 heures. On compte également trois décès survenus entre le 16 et le 21 septembre.

Un total de 178 personnes sont hospitalisées, une hausse de 10 par rapport au dernier bilan. Parmi elles, 30 sont aux soins intensifs, soit deux de plus.

21 736 Québécois ont passé un test de dépistage dans la journée du 21 septembre.