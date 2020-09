La Capitale-Nationale compte 92 nouveaux cas depuis 24 heures

La région de la Capitale-Nationale compte aujourd'hui 92 nouveaux cas de COVID-19.

Au total, ce sont 244 cas qui ont été répertoriés depuis le vendredi 18 septembre.

La situation inquiète grandement le maire de Québec, Régis Labeaume.

En Chaudière-Appalaches, 50 personnes ont été testées positives dans les dernières 24 heures, pour un total de 237 cas actifs. 13 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

Rappelons que la Capitale-Nationale (sauf Portneuf et Charlevoix), Chaudière-Appalaches et Montréal ont été placées en zone orange.

Les rassemblements intérieurs passent ainsi à 6 personnes provenant de deux adresses maximum, les bars et restaurants ne peuvent plus servir d'alcool au-delà de 23 heures et devront fermer à minuit, alors que les rassemblements publics (salles louées, mariages, lieux de culte, etc.) sont limités à 25 personnes.

Les salles de spectacles, les sports étudiants et les gyms ne subissent quand à eux aucune modification pour le moment.