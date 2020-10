La Capitale-Nationale enregistre trois fois moins de cas de COVID-19

La Capitale-Nationale compte 92 nouveaux cas de COVID-19, bien loin derrière le record de 272 cas confirmé hier.

Le maire Labeaume s'était d'ailleurs montré inquiet de la hausse des cas dans la région.

Selon lui, la situation est sérieuse, mais il estime que la population a de plus en plus de difficulté à suivre les règles. Il dit croire que le gouvernement devrait les répéter et les clarifier davantage.

M.Labeaume ajoute que l'arrivée de novembre, avec le changement d'heure et la perte d'ensoleillement, sera très difficile.

En Chaudière-Appalaches, la situation est plutôt stable avec 47 nouveaux cas, soit un de moins que le bilan de lundi.

Un total de 877 nouveaux cas sont enregistrés à travers la province au cours des 24 dernières heures, en plus de 11 décès.

Ce bilan plus faible pourrait s'expliquer en partie par le nombre moins élevé de tests, soit 16 000, ayant été effectués le 18 octobre.