La construction du nouveau poste de police de Lévis commencera en décembre

À Lévis, la construction d’un nouveau poste de police et d’un centre de justice de proximité commencera dans les prochaines semaines.

Le conseil municipal a octroyé, ce matin, le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Pomerleau. La construction coutera un peu plus de 55,2 millions de dollars.

Le maire, Gilles Lehoullier rappelle que ce projet était plus que nécessaire en raison de la vétusté des postes de police et des installations de la cour municipale existants. De plus, la Ville affirme que les nouvelles infrastructures vont permettre d’améliorer l’efficacité des services municipaux grâce à leur centralisation.

Le chantier devrait se poursuivre jusqu’en 2024.