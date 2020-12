La COVID-19 encore bien présente dans la Capitale-Nationale

La situation de la COVID-19 demeure difficile dans la Capitale-Nationale, alors que le CIUSSS confirme 160 nouveaux cas aujourd'hui, en plus de trois décès.

Avec Montréal (+472), la Montérégie (+220), Lanaudière (+160) et Laval (+148) elle figure par les cinq régions ayant le bilan de nouveaux cas le plus élevé.

Au cours de la dernière fin de semaine, ce sont près de 450 test positifs qui ont été rapportés dans la Capitale-Nationale.

En Chaudière-Appalaches, 48 nouveaux cas et deux décès s'ajoutent aujourd'hui, alors que plus de 200 cas et 5 décès ont été déplorés pour les journées de samedi et dimanche.

Au total, la province de Québec compte 1577 nouveaux cas et 22 décès liés à la COVID-19, selon le dernier bilan de la Santé publique.

27 000 tests de dépistage ont été effectués le 5 décembre.

CHIRURGIES ET RENDEZ-VOUS ANNULÉS AU CHU DE QUÉBEC



Le CHU de Québec se voit dans l'obligation de délester certaines de ses activités en raison de la pression exercée par la COVID-19.

Ce sont ainsi près de 300 chirurgies et 4000 rendez-vous qui seront reportés ou annulés chaque semaine.

L'évolution de la situation pourrait nécessiter de nouvelles phases de délestage.

Les ratios de personnel des unités de soins sont également revus à la baisse pour permettre de les redéployer.