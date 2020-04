La COVID-19 fait 5 nouvelles victimes en CHSLD

Même si la pandémie est relativement sous contrôle dans la majorité des régions, à l'exception du Grand Montréal, la situation demeure critique dans les établissements de soins pour personnes âgées. À preuve, le coronavirus a fait cinq nouvelles victimes depuis 24 heures à l'Hôpital Jeffery Hale (3) et au CHSLD Paul-Triquet (2).

35 personnes sont mortes de la COVID-19 dans la grande région de Québec. Selon les autorités, plus d'une victime sur deux habitait dans l'une des résidences pour ainés qui doivent composer avec une éclosion du virus.

La Capitale-Nationale 615 (+16) et Chaudière-Appalaches 333 (+4) totalisent 948 cas positifs. Une centaine de cas sont reliés uniquement à l'hôpital Jeffery Hale où 61 usagers et 40 employés sont infectés. On dénombre 36 cas au CHSLD Paul-Triquet, cinq au CHSLD Le Faubourg et 43 du côté du Manoir de Courville.

Sur la Rive-Sud, la situation semble se stabiliser au Manoir Liverpool qui est l'origine d'une quarantaine de dépistages positifs, dont 28 chez les pensionnaires. La résidence privée est gérée temporairement par le CISSS de Chaudière-Appalaches depuis le 10 avril. Un autre foyer d'éclosion frappe le Manoir de l'Arbre argenté, aussi à Lévis. 7 résidents et 5 travailleurs y ont contracté le virus.

Besoin de renfort

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a un besoin criant d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposées aux bénéficiaires pour compenser les postes vacants dans les centres d'hébergement pour ainés. Les candidats peuvent contacter le 1 844 220-2227 pour s'inscrire à la liste.

Le réseau de CHSLD de la province doit actuellement composer avec 2 000 postes à combler.

3 000 médecins qui oeuvrent dans nos hôpitaux seront d'ailleurs envoyés en renfort pendant deux semaines.

